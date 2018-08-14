Рэзван Луческу: "Мы не играли в антифутбол. ПАОК показал хорошую интересную игру"

Главный тренер греческого ПАОК Рэзван Луческу заявил, что его команда показала хорошую, интересную игру в ответном матче со "Спартаком".

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК и "Спартак" сыграли вничью - 0:0 и греческая команда вышла в следующий раунд турнира за счет победы в первой игре (3:2).

– Не считаете, что ваша команда сыграла в антифутбол? Ваш вратарь с первых же минут тянул время...

– Возможно, вы не увидели наш хороший футбол, потому что ваша команда проиграла в этом противостоянии. Считаю, мы показали хорошую игру, атаковали и создавали моменты. "Спартак" же сегодня не создавал много шансов, он постоянно выполнял неэффективные навесы и забросы. Это говорит о качестве нашей игры. Вы задаете провокационные вопросы. Факт остается фактом: мы прошли дальше и заслужили этот успех.