Рэзван Луческу: "Миллион евро за победу над "Спартаком"? Главное, у нас есть цель"

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу рассказал, как его команда будет играть против "Спартака" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече греческий клуб одержал победу со счетом 3:2.

– Правда ли, что Иван Саввиди пообещал вам миллион евро за выход в групповой раунд ЛЧ?

– У нас есть определенные цели, и это главное.

– ПАОК удачно сыграл на своем правом фланге в первом матче со "Спартаком". Продолжите делать ставку на него и во втором матче?

– Не знаю, использовали ли мы слабость "Спартака" на левом фланге, или сами сыграли сильно. Мы просто должны показать свою игру, реагировать на любую ситуацию, без мяча быть агрессивными, играть компактно. Мы забиваем в каждом матче, и делаем это не только из-за ошибок соперников. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.30