01:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рейтинг УЕФА: сезон завершен, задача выполнена

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"Ростов" и "Краснодар", потерпев поражения в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, выбыли из еврокубков. Сезон для наших клубов завершен, но задачу-минимум они успели выполнить: стартовав прошлым летом с седьмой позиции в рейтинге УЕФА сумели догнать и перегнать португальцев. Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА позволит РФС в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки уже не пять, а шесть клубов. При этом две наших команды (чемпион страны-2017/18 и серебряный призер) выйдут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а третьей предоставят шанс попасть туда, сыграв в двух отборочных раундах. Три других представителя России выступят в Лиге Европы.

В еврокубковом сезоне-2017/18 Россию представят пять клубов. (Александр БОБРОВ)

Страна

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Очки

Сумма

Клубы

18/19 (ЛЧ+ЛЕ)

…6. РОССИЯ

9,750

10,416

9,666

11,500

9,200

46

50,532

5 (0*)

6 (3+3)

7. Португалия

11,750

9,916

9,083

10,500

8,083

48,5

49,332

6 (0)

5 (2+3)

* – продолжают выступления.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

действительно, зачем, если Россия - нефутбольная страна? даже космонавт пошёл на хоккей, а не на футбол.

01:27

Luchezarny

это даже плохо , придётся теперь набранные очки делить на 6 а не на пять как раньше, а 6 клубов в россии трудно найти для выступления в еврокубках..... придётся таким как Ростов тянуть аутсайдеров

01:26

Андрей Троцкийй

Да, задача выполнена - в Лиге Чемпионов вылетели сразу, в Лиге Европы в 1/8. Круто мы задачи выполняем

01:23

igorvasilevich

Смысл с такой игрой иметь шесть клубов?

01:20

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