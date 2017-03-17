Рейтинг УЕФА: сезон завершен, задача выполнена

"Ростов" и "Краснодар", потерпев поражения в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, выбыли из еврокубков. Сезон для наших клубов завершен, но задачу-минимум они успели выполнить: стартовав прошлым летом с седьмой позиции в рейтинге УЕФА сумели догнать и перегнать португальцев. Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА позволит РФС в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки уже не пять, а шесть клубов. При этом две наших команды (чемпион страны-2017/18 и серебряный призер) выйдут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а третьей предоставят шанс попасть туда, сыграв в двух отборочных раундах. Три других представителя России выступят в Лиге Европы.

В еврокубковом сезоне-2017/18 Россию представят пять клубов. (Александр БОБРОВ)

Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Очки Сумма Клубы 18/19 (ЛЧ+ЛЕ) …6. РОССИЯ 9,750 10,416 9,666 11,500 9,200 46 50,532 5 (0*) 6 (3+3) 7. Португалия 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 48,5 49,332 6 (0) 5 (2+3)

* – продолжают выступления.