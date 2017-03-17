Рейтинг УЕФА: сезон завершен, задача выполнена

"Ростов" и "Краснодар", потерпев поражения в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, выбыли из еврокубков. Сезон для наших клубов завершен, но задачу-минимум они успели выполнить: стартовав прошлым летом с седьмой позиции в рейтинге УЕФА сумели догнать и перегнать португальцев. Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА позволит РФС в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки уже не пять, а шесть клубов. При этом две наших команды (чемпион страны-2017/18 и серебряный призер) выйдут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а третьей предоставят шанс попасть туда, сыграв в двух отборочных раундах. Три других представителя России выступят в Лиге Европы.
В еврокубковом сезоне-2017/18 Россию представят пять клубов. (Александр БОБРОВ)
|
Страна
|
12/13
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
18/19 (ЛЧ+ЛЕ)
|
…6. РОССИЯ
|
9,750
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
46
|
50,532
|
5 (0*)
|
6 (3+3)
|
7. Португалия
|
11,750
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
48,5
|
49,332
|
6 (0)
|
5 (2+3)
* – продолжают выступления.
shpasic
действительно, зачем, если Россия - нефутбольная страна? даже космонавт пошёл на хоккей, а не на футбол.
01:27
Luchezarny
это даже плохо , придётся теперь набранные очки делить на 6 а не на пять как раньше, а 6 клубов в россии трудно найти для выступления в еврокубках..... придётся таким как Ростов тянуть аутсайдеров
01:26
Андрей Троцкийй
Да, задача выполнена - в Лиге Чемпионов вылетели сразу, в Лиге Европы в 1/8. Круто мы задачи выполняем
01:23
igorvasilevich
Смысл с такой игрой иметь шесть клубов?
01:20