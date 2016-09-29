Рейтинг УЕФА: Россия увеличила отрыв от Португалии

Ничейный результат матча группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) и поражение "Бенфики" от "Наполи" (2:4) позволили России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам игрового дня – 45,532 балла (увеличился на 0,2 балла), против 44,665 (не изменился). В четверг в групповом турнире Лиги Европы "Зенит" примет АЗ, а "Краснодар" встретится с "Ниццей".

Лидирует по-прежнему Испания (89,570), далее следуют Германия (69,069), Англия (65,819), Италия (62,832) и Франция (46,832).