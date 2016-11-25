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Рейтинг УЕФА: Россия шестая и увеличила отрыв от Португалии

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Домашние победы "Зенита" и "Ростова", а также ничьи ЦСКА и "Краснодара" принесли России в общей сложности шесть зачетных очков и еще 1,2 балла в рейтинг УЕФА. Мы значительно отстаем от Франции, у которой 51,999 балла, и вряд ли можем претендовать на пятое место в таблице коэффициентов. Но при этом наши клубы постепенно уходят в отрыв от португальцев, сохраняя шестую позицию и шансы заявить в 2018 году два клуба в групповой турнир Лиги чемпионов. У России сейчас 48,532 балла, у Португалии – 46,999. (Александр БОБРОВ)

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