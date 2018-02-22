Решение по делу спартаковца Миронова пока не принято

Сегодня, 22 февраля, контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА рассматривает дело капитана молодежной команды "Спартака" Леонида Миронова, обвиненного в расистском поведении в отношении игрока "Ливерпуля".

Инцидент произошел после матча российской и английской команд в 6-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Защитник красно-белых может быть дисквалифицирован на 10 матчей в турнирах под эгидой европейской организации, если его вина будет доказана.

- В повестке заседания КЭДК сегодня много вопросов. Вердикт по упомянутому вами делу будет объявлен в ближайшие дни. Точная дата пока не определена, - сообщили корреспонденту "СЭ" в УЕФА. (Александр БОБРОВ)

Напомним, после игры нападающий мерсисайдцев Риан Брюстер подошел к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался на соперника. Как сообщил игрок "Ливерпуля", соперник позволил себе высказывания расистского характера. После встречи команды не стали жать друг другу руки, партнеры с трудом успокоили 17-летнего форварда "красных" и увели его в раздевалку, а тренер "Ливерпуля" Стивен Джеррард обратился к арбитру.

Отметим, что в этом сезоне "Спартак" уже был наказан за расистские кричалки болельщиков в адрес нападающего "Ливерпуля" Бобби Адеканье в матче Юношеской лиги УЕФА в Москве 26 сентября. 20 октября КЭДК УЕФА вынес решение, согласно которому ближайшую на тот момент домашнюю игру молодежка красно-белых - с "Марибором" 21 ноября - провела при частично закрытых трибунах.

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