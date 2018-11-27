Ренату Санчеш: "В "Бенфике" я провел лучший период своей карьеры"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что игра будет очень эмоциональной. Португалец ранее выступал за лиссабонский клуб.

- После первого матча с "Бенфикой" я получил очень много сообщений, - цитирует пресс-служба УЕФА Санчеша. - В "Бенфике" я стал профессионалом, я провел там лучший период своей карьеры. Это будет эмоциональный матч, очень сложный. "Бенфике" надо побеждать, но нам тоже нужны три очка.