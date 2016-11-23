Ренату Санчеш сыграет с "Ростовом" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Баварии" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Как и предполагалось, в атаке мюнхенцев выйдут Франк Рибери, Роберт Левандовски и Дуглас Коста. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
"Бавария": Ульрайх – Рафинья, Бадштубер, Боатенг, Бернат – Лам, Тиагу Алькантара, Ренату Санчеш – Коста, Левандовски, Рибери.
Запасные: Штарке, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Мюллер, Грин, Киммих.
Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"
Unser Team für #ROSFCB. Auf geht's!– FC Bayern München (@FCBayern) 23 ноября 2016 г.
Anpfiff ist um 18 Uhr.#UCL #FCBayern pic.twitter.com/kpTXXqQZqa