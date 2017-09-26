Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов

Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил травму в начале второго тайма домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Через несколько минут после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре.

Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов, для которого это дебют в главном клубном турнире Европы.

Реброва увозят с поля - сам идти не может #СпартакЛиверпуль pic.twitter.com/snnUehvIX6 – СЭ Спартак (@spartak_se) 26 сентября 2017 г.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"