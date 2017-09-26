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23:10 | Футбол — Лига чемпионов

Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов

Травма Артема Реброва. Травма Артема Реброва. Травма Артема Реброва. Травма Артема Реброва. Травма Артема Реброва. Травма Артема Реброва. Травма Артема Реброва.
Травма Артема Реброва.
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Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил травму в начале второго тайма домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Через несколько минут после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре.

Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов, для которого это дебют в главном клубном турнире Европы.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Курт Лямке

Здоровья!

23:47

ki

к гадалке не ходи, пкс

23:26

regiment

неужели кресты?

23:13