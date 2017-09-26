Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов

Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил травму в начале второго тайма домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Через несколько минут после столкновения с Мохамедом Салахом на 57-й минуте игры 33-летний россиянин понял, что не сможет продолжить встречу и попросил замену. Его увезли на электрокаре.
Ребров получает травму в стыке с Салахом. Здоровья! #СпартакЛиверпуль pic.twitter.com/ExOtm265oa– СЭ Спартак (@spartak_se) 26 сентября 2017 г.
Вместо Реброва на поле вышел 23-летний Александр Селихов, для которого это дебют в главном клубном турнире Европы.
Реброва увозят с поля - сам идти не может #СпартакЛиверпуль pic.twitter.com/snnUehvIX6– СЭ Спартак (@spartak_se) 26 сентября 2017 г.
Курт Лямке
Здоровья!
23:47
ki
к гадалке не ходи, пкс
23:26
regiment
неужели кресты?
23:13