Ребров и Зидан - в символической сборной европейских тренеров

Официальный твиттер Лиги чемпионов опубликовал свой вариант символической сборной главных тренеров ведущих европейских клубов. Особого внимания заслуживает сильная линия полузащиты, в которую вошли известные в прошлом футболисты Филлип Коку, Хосеп Гвардьола, Диего Симеоне и обладатель "Золотого мяча"-1998 Зинедин Зидан. Также отметим, что место на острие атаки занял наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров.

Полностью виртуальная сборная выглядит следующим образом: Прюдомм ("Брюгге") - Луис Энрике ("Барселона"), Фишер ("Базель"), Де Бур ("Интер"), Покеттино ("Тоттенхэм"), ван Бронкхорст ("Фейеноорд") - Симеоне ("Атлетико") - Гвардьола ("Манчестер Сити"), Зидан ("Реал"), Коку (ПСВ) - Ребров ("Динамо" К).