"Реалу" придется расширить клубный музей, чтобы выставить 13-й Кубок чемпионов

В настоящий момент в клубном музее "Реала" нет места для трофея Лиги чемпионов, который команда завоевала после победы над "Ливерпулем" в финале (3:1). "Королевскому клубу" придется расширить помещение.

Как сообщает Marca, в музее есть помещение, отведенное для копий Кубков европейских чемпионов, которые выиграл "Реал". Для 13-го трофея не хватает, помещение придется расширить.

"Реал" является лидером по числу побед в главном международном клубном турнире Европы. Также "сливочные" стали первой командой, которой трижды подряд удалось выиграть Лигу чемпионов.