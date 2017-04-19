"Реал" забил гол из офсайда

На 104-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" серьезную ошибку совершила бригада венгерских арбитров, засчитав гол Криштиану Роналду. В момент передачи партнера португалец находился за линией офсайда, что не заметил первый ассистент Дьорди Ринг. Арбитр Виктор Кошшои, не получив сигнал от помощника, продолжил игру и через несколько секунд зафиксировал взятие ворот "Баварии". "Реал" сравнял счет – 2:2. (Александр БОБРОВ)
Platinum1991
Реал наиграл на победу, а Роналду установил рекорд Лиги Чемпионов по голам в прошлом недельном матче с Баварией, а в этом забил ещё ТРИ = 103!!! Поздравляем Реал с победой, а Криштиану с рекордом! Желаем Роналду и дальше забивать и радовать нас своими голами! Вторник оказался НЕСЧАСТЛИВВЫМ для Баварии, как и среда в прошлый раз! Раел больше хотел победить, он и ПОБЕДИЛ! Метровый офсайд, а судьи ОСЛЕПЛИ!!! Судья чудил и надо вводить СРОЧНО видеоповторы! Вот вам ещё одно из МИЛЛИОНА доказательств того, что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, что у нас в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
00:42
Боже Спартак храни
Великий футбол
00:28
fireman32
Никто и не не сомневался,что и будет что то подобное))
00:19
shpasic
это Газпром с Гинером купили.
00:16