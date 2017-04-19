"Реал" забил гол из офсайда

На 104-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" серьезную ошибку совершила бригада венгерских арбитров, засчитав гол Криштиану Роналду. В момент передачи партнера португалец находился за линией офсайда, что не заметил первый ассистент Дьорди Ринг. Арбитр Виктор Кошшои, не получив сигнал от помощника, продолжил игру и через несколько секунд зафиксировал взятие ворот "Баварии". "Реал" сравнял счет – 2:2. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"