00:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" забил гол из офсайда

Эпизод со взятием ворот "Баварии". Эпизод со взятием ворот "Баварии". Эпизод со взятием ворот "Баварии".
Эпизод со взятием ворот "Баварии".
0
0
0
0
4

На 104-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал""Бавария" серьезную ошибку совершила бригада венгерских арбитров, засчитав гол Криштиану Роналду. В момент передачи партнера португалец находился за линией офсайда, что не заметил первый ассистент Дьорди Ринг. Арбитр Виктор Кошшои, не получив сигнал от помощника, продолжил игру и через несколько секунд зафиксировал взятие ворот "Баварии". "Реал" сравнял счет – 2:2. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

0
0
0
0
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Platinum1991

Реал наиграл на победу, а Роналду установил рекорд Лиги Чемпионов по голам в прошлом недельном матче с Баварией, а в этом забил ещё ТРИ = 103!!! Поздравляем Реал с победой, а Криштиану с рекордом! Желаем Роналду и дальше забивать и радовать нас своими голами! Вторник оказался НЕСЧАСТЛИВВЫМ для Баварии, как и среда в прошлый раз! Раел больше хотел победить, он и ПОБЕДИЛ! Метровый офсайд, а судьи ОСЛЕПЛИ!!! Судья чудил и надо вводить СРОЧНО видеоповторы! Вот вам ещё одно из МИЛЛИОНА доказательств того, что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, что у нас в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!

00:42

Боже Спартак храни

Великий футбол

00:28

fireman32

Никто и не не сомневался,что и будет что то подобное))

00:19

shpasic

это Газпром с Гинером купили.

00:16

Материалы других СМИ