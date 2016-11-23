"Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Реал" в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл "Спортинг" - 2:1. Счет на 29-й минуте открыл Рафаэль Варан. На 80-й минуте Адриэн Силва с пенальти сравнял счет, однако гости вырвали победу благодаря мячу Карима Бензема, забитому на 87-й минуте встречи. Отметим при этом, что при счете 1:0 в пользу "Реала" "Спортинг" остался в меньшинстве - с поля был удален Жоау Перейра.
Отметим также, что эта встреча стала самой результативной в истории главного клубного турнира Европы. Предыдущее достижение было установлено в ноябре 2003 года - тогда "Монако" разгромил "Депортиво" со счетом 8:3.
Благодаря этому успеху "Королевский клуб", который является действующим победителем турнира, набрал 11 очков и гарантировал себе выход в плей-офф.
В активе "Спортинга" по-прежнему три балла, португальская команда выйдет в плей-офф Лиги Европы в том случае, если в заключительном туре в гостях не проиграет "Легии".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа F
"Спортинг" (Португалия) - "Реал" (Испания) - 1:2 (0:1)
Голы: Варан, 29 - штрафной (0:1). Адриэн Силва, 80 - с пенальти (1:1). Бензема, 87 (1:2).
"Спортинг": Руй Патрисиу, Жоау Перейра, Семеду, Коатес, Зегелар, Мартинш, Виллиам Карвалью, Адриэн Силва, Сезар (Кэмпбелл, 62), Руис (Скелотто, 67), Дост (Андре, 76).
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу (Фабиу Коэнтрау, 71), Васкес, Ковачич, Модрич, Иско (Бензема, 67), Бэйл (Асенсио, 58), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Марселу, 40. Руис, 57. Ковачич, 65. Кэмпбелл, 90. Андре, 90+2.
Удаление: Жоау Перейра (Спортинг), 64 (удар соперника рукой).
Судья: Коллам (Шотландия).
22 ноября. Лиссабон. Стадион Jose Alvalade.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
Ж и в о й
Молодцы! Осталось дожать Боруссию в последнем туре на Сантьяго Бернабеу и обеспечить себе первое место в группе!
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