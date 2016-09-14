"Реал" вырвал победу у "Спортинга", уступая к 89-й минуте

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Реал" на своем поле обыграл "Спортинг" со счетом 2:1. Причем по ходу встречи до 89-й минуты мадридцы уступали - 0:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа F

1-й тур

"Реал" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1 (0:0)

Голы: Сезар, 48 (0:1). Криштиану Роналду, 89 (1:1). Мората, 90+4 (2:1).

"Реал": Касилья, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Родригес, 77), Бэйл (Васкес, 67), Бензема (Мората, 68), Криштиану Роналду.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Жоау Перейра, Семеду, Коатес, Зегелар, Мартинш (Маркович, 70), Адриэн Силва (Элиас, 73), Виллиам Карвалью, Сезар, Дост, Руис (Кэмпбелл, 90+2).

Предупреждения: Адриэн Силва, 39. Виллиам Карвалью, 57. Зегелар, 65. Кроос, 75.

Судья: Тальявенто (Италия).

14 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".