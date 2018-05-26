"Реал" выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. Первый случай за 42 года

"Реал" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2017/18, победив в финале "Ливерпуль". Подопечные Зинедина Зидана выигрывают турнир третий год подряд - в 2016 году они обыграли в финале "Атлетико" (1:1, пенальти - 5:3), в 2017-м - "Ювентус" (4:1).

"Реал" - единственный в истории Лиги чемпионов клуб, выигрывавший ее больше одного раза подряд. С учетом Кубка европейских чемпионов - это четвертый случай выигрыша главного клубного турнира континента трижды подряд.

Ранее этого добивались также "Реал", выигравший пять первых Кубков чемпионов, с 1956 по 1960 год включительно, "Аякс" (три трофея, 1971-1973) и "Бавария" (три трофея, 1974-1976).