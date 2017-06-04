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"Реал" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании в одном сезоне впервые за 59 лет

"Реал" одержал победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании в одном сезоне впервые за 59 лет. До этого последний раз такое случалось в сезоне-1957/58. В субботу мадридцы разгромили "Ювентус" в финальном матче самого престижного клубного турнира Европы со счетом 4:1. Этот трофей достается "Реалу" 12-й раз в истории. Кроме того, это первый случай, когда команда добивается победу в турнире два года подряд.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

 
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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