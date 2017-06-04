"Реал" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании в одном сезоне впервые за 59 лет

"Реал" одержал победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании в одном сезоне впервые за 59 лет. До этого последний раз такое случалось в сезоне-1957/58. В субботу мадридцы разгромили "Ювентус" в финальном матче самого престижного клубного турнира Европы со счетом 4:1. Этот трофей достается "Реалу" 12-й раз в истории. Кроме того, это первый случай, когда команда добивается победу в турнире два года подряд.

Real Madrid have won LaLiga and the Champions League in the same season for the first time in 59 years.



1957/58 🏆🏆

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2016/17 🏆🏆 pic.twitter.com/SjXIsbCBr7 – Squawka Football (@Squawka) 3 июня 2017 г.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"