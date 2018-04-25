"Реал" выиграл 32 из 33 матчей, в которых забивал Марселу

"Реал" победил в 32 из 33 матчей во всех турнирах, в которых забивал защитник клуба Марселу. Сегодня бразилец сравнял счет в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Во втором тайме Марко Асенсио забил, принеся мадридцам победу 2:1.

Марселу защищает цвета "Реала" с января 2007 года. Свой первый гол за мадридцев он провел 15 февраля 2009 года в игре чемпионата Испании против "Спортинга" (4:0). Единственный раз "Реал" не смог победить после гола Марселу - в игре Кубка Испании-2016/17 против "Сельты" (1:2).