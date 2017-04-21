13:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" встретится с "Атлетико", "Ювентус" сыграет с "Монако" в полуфинале ЛЧ

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В результате жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. "Реал" сойдется в дерби с "Атлетико", "Монако" сыграет с "Ювентусом". Первые матчи состоятся 2-3 мая, ответные пройдут 9-10 мая.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Кардиффе 3 июня. В роли номинального хозяина выступит победитель второй полуфинальной пары ("Монако" - "Ювентус"). Также организаторам финала в рамках церемонии был передан главный трофей турнира.

"СЭ" вел трансляцию жеребьевки

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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zoostation

самый вероятный финал: Реал - Юве.

13:23

shpasic

сэкономят на поездках) Реал с Атлетико вообще могут пешком на матч пойти, а Юве и Монако на автобусе друг к другу поедут в гости)

13:23

=0=

Forza Juve!!!!

13:22

zoostation

УЕФА надоели финалы Атлетико против Реала, теперь их свели вместе в полуфинале)

13:21