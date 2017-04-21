"Реал" встретится с "Атлетико", "Ювентус" сыграет с "Монако" в полуфинале ЛЧ

В результате жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов. "Реал" сойдется в дерби с "Атлетико", "Монако" сыграет с "Ювентусом". Первые матчи состоятся 2-3 мая, ответные пройдут 9-10 мая.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Кардиффе 3 июня. В роли номинального хозяина выступит победитель второй полуфинальной пары ("Монако" - "Ювентус"). Также организаторам финала в рамках церемонии был передан главный трофей турнира.
zoostation
самый вероятный финал: Реал - Юве.
13:23
shpasic
сэкономят на поездках) Реал с Атлетико вообще могут пешком на матч пойти, а Юве и Монако на автобусе друг к другу поедут в гости)
13:23
=0=
Forza Juve!!!!
13:22
zoostation
УЕФА надоели финалы Атлетико против Реала, теперь их свели вместе в полуфинале)
13:21