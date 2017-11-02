00:59 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" впервые с 2008 года проиграл в два мяча в Лиге чемпионов

3

"Реал" потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за девять лет. Подопечные Зинедина Зидана в четвертом туре группового турнира проиграли "Тоттенхэму" со счетом 1:3. Последний раз мадридцы уступали в главном еврокубковом турнире с разницей в два мяча в ноябре 2008 года, когда проиграли "Ювентусу" 0:2. 

Отметим, что победа досрочно вывела "Тоттенхэм" в 1/8 финала.

Тоттенхэм Хотспур - Реал

 

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Demon5897

СЭкс вы что употребляете? Как вы себя чувствуете?

01:45

Demon5897

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/fbl_match-volfsburg-real-243474/

01:44

SirRedDevil

Как будто Левандовски покер не клал в 2013 году...

01:08