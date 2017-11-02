"Реал" впервые с 2008 года проиграл в два мяча в Лиге чемпионов

"Реал" потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за девять лет. Подопечные Зинедина Зидана в четвертом туре группового турнира проиграли "Тоттенхэму" со счетом 1:3. Последний раз мадридцы уступали в главном еврокубковом турнире с разницей в два мяча в ноябре 2008 года, когда проиграли "Ювентусу" 0:2.
Отметим, что победа досрочно вывела "Тоттенхэм" в 1/8 финала.
Demon5897
СЭкс вы что употребляете? Как вы себя чувствуете?
01:45
Demon5897
https://www.sport-express.ru/football/champions-league/fbl_match-volfsburg-real-243474/
01:44
SirRedDevil
Как будто Левандовски покер не клал в 2013 году...
01:08