"Реал" впервые с 2008 года проиграл в два мяча в Лиге чемпионов

"Реал" потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за девять лет. Подопечные Зинедина Зидана в четвертом туре группового турнира проиграли "Тоттенхэму" со счетом 1:3. Последний раз мадридцы уступали в главном еврокубковом турнире с разницей в два мяча в ноябре 2008 года, когда проиграли "Ювентусу" 0:2.

Отметим, что победа досрочно вывела "Тоттенхэм" в 1/8 финала.