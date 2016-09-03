20:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" внес Коэнтрау в заявку на Лигу чемпионов в качестве форварда

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Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау в заявке команды на Лигу чемпионов значится в числе нападающих, сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, что в прошлом сезоне португалец выступал на правах аренды за "Монако". На данный момент 28-летний игрок травмирован и его возвращение в строй ожидается в середине ноября.

Кроме того, в числе футболистов первой команды "Реала" в заявку на турнир был внесен полузащитник "Кастильи" Мартин Эдегор.

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