"Реал" вернул 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, они будут продаваться в Киеве

"Реал" вернул 1000 билетов на финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает AFP. Билеты остались нереализованными из-за дороговизны жилья в Киеве во время финала и связанных с этим сложностей.
Как сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, билеты на трибуну с болельщиками "Реала" не будут проданы болельщикам "Ливерпуля" по соображениям безопасности. Их смогут купить украинские любители футбола в Киеве.
Отметим, что на дороговизну жилья в Киеве во время финала жаловался и "Ливерпуль". Некоторые отели на время финала увеличили стоимость номеров в сто раз.
Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/