"Реал" вернул 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, они будут продаваться в Киеве

"Реал" вернул 1000 билетов на финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает AFP. Билеты остались нереализованными из-за дороговизны жилья в Киеве во время финала и связанных с этим сложностей.

Как сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, билеты на трибуну с болельщиками "Реала" не будут проданы болельщикам "Ливерпуля" по соображениям безопасности. Их смогут купить украинские любители футбола в Киеве.

Отметим, что на дороговизну жилья в Киеве во время финала жаловался и "Ливерпуль". Некоторые отели на время финала увеличили стоимость номеров в сто раз.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.