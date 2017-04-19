"Реал" в дополнительное время обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле в дополнительное время нанес поражение "Баварии" – 4:2. Хет-трик у хозяев оформил Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Марко Асенсио. Напомним, что первая встреча между этими командами также завершилась победой мадридцев (2:1).
Команда Зинедина Зидана вышла в полуфинал турнира. Ее следующий соперник определится в результате жеребьевки.
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответный матч
"Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия) – 4:2 д.в. (0:0, 1:2, 3:0)
Голы: Левандовски, 53 - с пенальти (0:1). Криштиану Роналду, 76 (1:1). Серхио Рамос, 78 - в свои ворота (1:2). Криштиану Роналду, 105 (2:2). Криштиану Роналду, 110 (3:2). Асенсио, 112 (4:2).
"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 114), Иско (Васкес, 71), Бензема (Асенсио, 64), Криштиану Роналду.
"Бавария": Нойер, Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 75), Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 71), Левандовски (Киммих, 88).
Предупреждения: Видаль, 6. Каземиру, 41. Хаби Алонсо, 70. Хуммельс, 75. Роббен, 101.
Удаление: Видаль, 84.
Судья: Кошшои (Венгрия).
18 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Первый матч - 2:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
вояка
Судьи конечно же сегодня косяков напороли !!!! ....... и реал выглядел в общем-то кисло; совсем не похоже что они второй раз подряд возьмут кубок ..... вряд ли при прочих равных другие судьи откровенно будут тянуть за уши .... а там как знать. А видеоповторы? Интересно будет посмотреть на моменты когда судье понадобится глянуть момент ..... почти сто пудов все 22 бугая столпятся вокруг судьи и будут пальцами тыкать в экран и орать что есть мочи..... такую толпу придётся разгонять прикладами и никак иначе. А может чего - то придумают типа просмотровых кабин из хоккея? В общем повеселимся скоро ... или не повеселимся?
00:47
yspesh4
Футбол - супер! Не важно, кто выиграл сегодня, спам или зеня. Роббен - монстр. Марселу - монстр. Нет у нас таких, чё про судей как его судачить, и нас и так Ержабиков и Олениных до фига.
00:45
shiko56
Может я что то путают, но третий гол тоже странный: Марселу прошёл и отдал пас Рональду, во время передачи офсайда не было, но до это Ро был в глубоком офсайде и получил преимущество при передаче от этого.
00:43
Pablo_75
__ То есть при отсутствии защитника всё равно фиксируется офсайд. СЭ прав, третий гол из офсайда.
00:43
Pablo_75
Игрок находится в положении «вне игры», если он находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, считая вратаря. Игрок не находится в положении «вне игры», если: он находится на своей половине поля; он на одной линии с предпоследним игроком соперника; он на одной линии с двумя последними соперниками;
00:42
Гинер все продал, но уже дороже
Блестящая победа судейской бригады (с небольшой помощью игроков "Реала")
00:39
LVA1
Pablo_75 Ерунду пишу. Я про офсайд при третьем голе, а ведь при втором тоже был офсайд! Бред. Безумие... За это судейских надо просто лишать лицензии. -------------- Совсем еренду, при третьем голе просто выкат 2 в 1. Такое не фиксируют.
00:38
resifi
Брокдорф_____Болелы позорной Баварии негодуют!!!!))))))
00:36
Pablo_75
Ерунду пишу. Я про офсайд при третьем голе, а ведь при втором тоже был офсайд! Бред. Безумие... За это судейских надо просто лишать лицензии.
00:35
LVA1
Pablo_75, нефига Бавария не была сильнее. Реал куда лучше играл в первом тайме, а во втором Бавария повела из-за сомнительного пеналя и автогола Сережи (ох боги). И ни разу не доминировала. Так что спорно. По сумме двух матчей Реал все же почетче.
00:35
shvedero
как был плохо мнения о футболе, так и остался. после просмотра такого абсурда возможно что-то поменяют.. Столько судейских ошибок... Хоть бомжа с улицы нанимай, тот и то лучше посудит..
00:34
fas163
Pablo_75, удаление не даёт +1 на табло, офсайд дал...
00:33
Брокдорф
Platinum1991 и не лень было столько глупостей печатать???
00:33
Pablo_75
Офсайд не так важен, шансов у Баварии уже почти не было. Важно удаление, совершенно сломавшее игру.
00:31
Брокдорф
resifi Как же я рад что из Лиги Чемпионов выкинули, как паршивого кота, самую мерзкую команду - Баварию!!!! мерзость мира это ты ресифи, тяжело тебе живется, наверное, баварцы тебя анально унижали??
00:31
Platinum1991
Некоторые говорили, что Роналду не в форме, а я утверждал, что Роналду в форме и играет просто ЗДОРОВО! И вот, в подтверждение моих слов, Роналду забивает ТРИ мяча, и не какому ни будь европейскому середняку, а немецкой БАВАРИИ!!! Немецкой футбольной машине, которая всех сметала на своём пути, почти всех - наш Ростов утёр им тоже нос! А Реал и Роналду переиграли немцев и пошли дальше бороться за кубок Лиги чемпионов! Игра была интересная, но не обошлось без судейских ляпов! Надо СРОЧНО вводить видео повторы и тогда судьи перестанут ЧУДИТЬ! Это касается и российского чемпионата. Российские арбитры до того обнаглели, что уже невозможно смотреть их НАГЛОЕ спартаковское судейство и слушать их горе-защитничков, которые покрывают этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Надо СРОЧНО вводить видео повторы, а кто против того из судейства гнать ВОТ - отлучить от футбола пожизненно! Вот вам ещё одно из МИЛЛИОНА доказательств того, что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, что у нас в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения в футболе видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, КТО? на ЧТО? наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как "Спартак" вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
00:29
fas163
resifi, интересное мнение, обоснуешь? просто интересно
00:28
Брокдорф
пошливы ПОЗОРИЩЕ! Мы думали, что есть только одна команда "ВАГИНА" - это Спартак М. А ещё есть и Реал М. главное позорище и "вагина" в РФ это пошлива, хотя и конкуренты есть, это пидерские тридварасы ЮЮ и оскаровка-сосаловка
00:27
wilde
Позорная победа, недостойная.... подачка королям со стола судейки
00:26
NF
"Судья: Кошшои (Венгрия)". Вы уж там определитесь, кто он там у вас, Кашкаи или еще кто. Хотя скажут, что сегодня можно...
00:26
resifi
Как же я рад что из Лиги Чемпионов выкинули, как паршивого кота, самую мерзкую команду - Баварию!!!!
00:26
fas163
shiko56, не, почти )))
00:25
Айл би бэк
Без повторов уже нельзя играть, метровый офсайд.
00:24
shiko56
Да, судьи в России просто идеальны!
00:24
MarkThess
Одни судейские ошибки в последнее время.Завтра вообще опасный матч в Барселоне.
00:23
resifi
Можно вечно смотреть на то как Бавария вылетает из Лиги Чеипионов!)))) Реал с победой!!!!
00:23
NF
Pablo_75 ----------- Я ведь серию в целом оцениваю. В конце концов, и автогол Рамоса можно на случай списать, была бы, возможно, ничья. И что? По поводу судей уже все сказал...
00:23
fas163
причём не топил за Мюнхен, просто за судейство мысли
00:23
disss
ЭТОТ МАТЧ ДОЛЖЕН БЫЛ СОСТОЯТЬСЯ И ЗАКОНЧИТСЯ С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ВИДЕОПРОСМОТРЫ!!!
00:22
fas163
мда, после просмотра повторов совсем грустно стало, и удаления не было, и офсайд....
00:21