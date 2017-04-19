00:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" в дополнительное время обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Вторник. Мадрид. "Реал" - "Бавария" - 4:2. Криштиану РОНАЛДУ оформил хет-трик. Фото AFP
Вторник. Мадрид. "Реал" - "Бавария" - 4:2. Криштиану РОНАЛДУ оформил хет-трик. Фото AFP
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле в дополнительное время нанес поражение "Баварии" – 4:2. Хет-трик у хозяев оформил Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Марко Асенсио. Напомним, что первая встреча между этими командами также завершилась победой мадридцев (2:1).

Команда Зинедина Зидана вышла в полуфинал турнира. Ее следующий соперник определится в результате жеребьевки.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

"Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия) – 4:2 д.в. (0:0, 1:2, 3:0)

Голы: Левандовски, 53 - с пенальти (0:1). Криштиану Роналду, 76 (1:1). Серхио Рамос, 78 - в свои ворота (1:2). Криштиану Роналду, 105 (2:2). Криштиану Роналду, 110 (3:2). Асенсио, 112 (4:2).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 114), Иско (Васкес, 71), Бензема (Асенсио, 64), Криштиану Роналду.

"Бавария": Нойер, Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 75), Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 71), Левандовски (Киммих, 88).

Предупреждения: Видаль, 6. Каземиру, 41. Хаби Алонсо, 70. Хуммельс, 75. Роббен, 101.

Удаление: Видаль, 84.

Судья: Кошшои (Венгрия).

18 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Первый матч - 2:1.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (47)
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вояка

Судьи конечно же сегодня косяков напороли !!!! ....... и реал выглядел в общем-то кисло; совсем не похоже что они второй раз подряд возьмут кубок ..... вряд ли при прочих равных другие судьи откровенно будут тянуть за уши .... а там как знать. А видеоповторы? Интересно будет посмотреть на моменты когда судье понадобится глянуть момент ..... почти сто пудов все 22 бугая столпятся вокруг судьи и будут пальцами тыкать в экран и орать что есть мочи..... такую толпу придётся разгонять прикладами и никак иначе. А может чего - то придумают типа просмотровых кабин из хоккея? В общем повеселимся скоро ... или не повеселимся?

00:47

yspesh4

Футбол - супер! Не важно, кто выиграл сегодня, спам или зеня. Роббен - монстр. Марселу - монстр. Нет у нас таких, чё про судей как его судачить, и нас и так Ержабиков и Олениных до фига.

00:45

shiko56

Может я что то путают, но третий гол тоже странный: Марселу прошёл и отдал пас Рональду, во время передачи офсайда не было, но до это Ро был в глубоком офсайде и получил преимущество при передаче от этого.

00:43

Pablo_75

__ То есть при отсутствии защитника всё равно фиксируется офсайд. СЭ прав, третий гол из офсайда.

00:43

Pablo_75

Игрок находится в положении «вне игры», если он находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, считая вратаря. Игрок не находится в положении «вне игры», если: он находится на своей половине поля; он на одной линии с предпоследним игроком соперника; он на одной линии с двумя последними соперниками;

00:42

Гинер все продал, но уже дороже

Блестящая победа судейской бригады (с небольшой помощью игроков "Реала")

00:39

LVA1

Pablo_75 Ерунду пишу. Я про офсайд при третьем голе, а ведь при втором тоже был офсайд! Бред. Безумие... За это судейских надо просто лишать лицензии. -------------- Совсем еренду, при третьем голе просто выкат 2 в 1. Такое не фиксируют.

00:38

resifi

Брокдорф_____Болелы позорной Баварии негодуют!!!!))))))

00:36

Pablo_75

Ерунду пишу. Я про офсайд при третьем голе, а ведь при втором тоже был офсайд! Бред. Безумие... За это судейских надо просто лишать лицензии.

00:35

LVA1

Pablo_75, нефига Бавария не была сильнее. Реал куда лучше играл в первом тайме, а во втором Бавария повела из-за сомнительного пеналя и автогола Сережи (ох боги). И ни разу не доминировала. Так что спорно. По сумме двух матчей Реал все же почетче.

00:35

shvedero

как был плохо мнения о футболе, так и остался. после просмотра такого абсурда возможно что-то поменяют.. Столько судейских ошибок... Хоть бомжа с улицы нанимай, тот и то лучше посудит..

00:34

fas163

Pablo_75, удаление не даёт +1 на табло, офсайд дал...

00:33

Брокдорф

Platinum1991 и не лень было столько глупостей печатать???

00:33

Pablo_75

Офсайд не так важен, шансов у Баварии уже почти не было. Важно удаление, совершенно сломавшее игру.

00:31

Брокдорф

resifi Как же я рад что из Лиги Чемпионов выкинули, как паршивого кота, самую мерзкую команду - Баварию!!!! мерзость мира это ты ресифи, тяжело тебе живется, наверное, баварцы тебя анально унижали??

00:31

Platinum1991

Некоторые говорили, что Роналду не в форме, а я утверждал, что Роналду в форме и играет просто ЗДОРОВО! И вот, в подтверждение моих слов, Роналду забивает ТРИ мяча, и не какому ни будь европейскому середняку, а немецкой БАВАРИИ!!! Немецкой футбольной машине, которая всех сметала на своём пути, почти всех - наш Ростов утёр им тоже нос! А Реал и Роналду переиграли немцев и пошли дальше бороться за кубок Лиги чемпионов! Игра была интересная, но не обошлось без судейских ляпов! Надо СРОЧНО вводить видео повторы и тогда судьи перестанут ЧУДИТЬ! Это касается и российского чемпионата. Российские арбитры до того обнаглели, что уже невозможно смотреть их НАГЛОЕ спартаковское судейство и слушать их горе-защитничков, которые покрывают этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Надо СРОЧНО вводить видео повторы, а кто против того из судейства гнать ВОТ - отлучить от футбола пожизненно! Вот вам ещё одно из МИЛЛИОНА доказательств того, что надо в футболе вводить ВИДЕОПОВТОРЫ! Тогда не будет таких судейских ГРУБЕЙШИХ ляпов, что в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, что у нас в России!!! Только видеоповторы смогут объективно рассудить, кто на что наиграл! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения в футболе видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, КТО? на ЧТО? наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как "Спартак" вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!

00:29

fas163

resifi, интересное мнение, обоснуешь? просто интересно

00:28

Брокдорф

пошливы ПОЗОРИЩЕ! Мы думали, что есть только одна команда "ВАГИНА" - это Спартак М. А ещё есть и Реал М. главное позорище и "вагина" в РФ это пошлива, хотя и конкуренты есть, это пидерские тридварасы ЮЮ и оскаровка-сосаловка

00:27

wilde

Позорная победа, недостойная.... подачка королям со стола судейки

00:26

NF

"Судья: Кошшои (Венгрия)". Вы уж там определитесь, кто он там у вас, Кашкаи или еще кто. Хотя скажут, что сегодня можно...

00:26

resifi

Как же я рад что из Лиги Чемпионов выкинули, как паршивого кота, самую мерзкую команду - Баварию!!!!

00:26

fas163

shiko56, не, почти )))

00:25

Айл би бэк

Без повторов уже нельзя играть, метровый офсайд.

00:24

shiko56

Да, судьи в России просто идеальны!

00:24

MarkThess

Одни судейские ошибки в последнее время.Завтра вообще опасный матч в Барселоне.

00:23

resifi

Можно вечно смотреть на то как Бавария вылетает из Лиги Чеипионов!)))) Реал с победой!!!!

00:23

NF

Pablo_75 ----------- Я ведь серию в целом оцениваю. В конце концов, и автогол Рамоса можно на случай списать, была бы, возможно, ничья. И что? По поводу судей уже все сказал...

00:23

fas163

причём не топил за Мюнхен, просто за судейство мысли

00:23

disss

ЭТОТ МАТЧ ДОЛЖЕН БЫЛ СОСТОЯТЬСЯ И ЗАКОНЧИТСЯ С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ВИДЕОПРОСМОТРЫ!!!

00:22

fas163

мда, после просмотра повторов совсем грустно стало, и удаления не было, и офсайд....

00:21

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