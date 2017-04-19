"Реал" в дополнительное время обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле в дополнительное время нанес поражение "Баварии" – 4:2. Хет-трик у хозяев оформил Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Марко Асенсио. Напомним, что первая встреча между этими командами также завершилась победой мадридцев (2:1).

Команда Зинедина Зидана вышла в полуфинал турнира. Ее следующий соперник определится в результате жеребьевки.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

"Реал" (Испания) – "Бавария" (Германия) – 4:2 д.в. (0:0, 1:2, 3:0)

Голы: Левандовски, 53 - с пенальти (0:1). Криштиану Роналду, 76 (1:1). Серхио Рамос, 78 - в свои ворота (1:2). Криштиану Роналду, 105 (2:2). Криштиану Роналду, 110 (3:2). Асенсио, 112 (4:2).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 114), Иско (Васкес, 71), Бензема (Асенсио, 64), Криштиану Роналду.

"Бавария": Нойер, Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 75), Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 71), Левандовски (Киммих, 88).

Предупреждения: Видаль, 6. Каземиру, 41. Хаби Алонсо, 70. Хуммельс, 75. Роббен, 101.

Удаление: Видаль, 84.

Судья: Кошшои (Венгрия).

18 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Первый матч - 2:1.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"