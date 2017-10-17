"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом", "Боруссия" потеряла очки на Кипре

В матче 3-го тура отборочного турнира Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" – 1:1.

Счет встречи был открыт на 28-й минуте игры. После удара нападающего Харри Кейна мяч попал в защитника Рафаэля Варана, после чего оказался в воротах.

Мадридцы отыгрались еще до перерыва. На 43-й минуте форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

В другой встрече дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с АПОЭЛ – 1:1. Киприоты открыли счет на 62-й минуте, ворота нападающий Микаэль Поте. Немцы отыгрались спустя 5 минут усилиями защитника Сократиса Папастатопулоса.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа H

"Реал" – "Тоттенхэм" – 1:1 (1:1)

Голы: Варан, 28 - в свои ворота (0:1). Криштиану Роналду, 43 - с пенальти (1:1).

"Реал": Навас, Хакими, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич, Иско (Васкес, 87), Бензема (Асенсио, 76), Криштиану Роналду.

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Фертонген, Санчес, Сиссоко (Сон Хын Мин, 89), Дайер, Уинкс, Ф.Льоренте (Роуз, 80), Эриксен, Кейн.

Предупреждения: Криштиану Роналду, 32. Орье, 43.

Судья: Марчиняк (Польша).

17 октября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

АПОЭЛ – "Боруссия" (Дортмунд) – 1:1 (0:0)

Голы: Поте, 62 (1:0). Папастатопулос, 67 (1:1).

АПОЭЛ: Ватерман (Гудиньо, 46), Меркис, Роберто Лаго, Хесус Руэда, Вурос, Мораиш, Алонефтис, Эбесилио (Шоллои, 72), Винисиус, Захид, Де Камаргу (Поте, 30).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Емер Топрак (Толян, 59), Шмельцер (Филипп, 73), Бартра, Кагава, Гетце, Вайгль, Пулишич, Ярмоленко (Исак, 82), Обамеянг.

Предупреждения: Эбесилио, 20. Толян, 77. Вайгль, 84. Поте, 87. Папастатопулос, 87. Шоллои, 88.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

17 октября. Никосия. Стадион GSP.

Турнирная таблица – здесь