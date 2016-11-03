"Реал" спасся от поражения от "Легии", "Боруссия" - в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Легия" дома обыграла "Реал" со счетом 3:3. Отметим, что польский клуб проигрывал по ходу встречи 0:2, а в концовке смог выйти вперед.

Счет открыл нападающий мадридцев Гарет Бэйл. Валлиец забил самый быстрый гол "Реала" в Лиге чемпионов в истории клуба, отправив мяч в ворота соперника из-за пределов штрафной уже на 57-й секунде встречи. На 35-й минуте преимущество команды Зинедина Зидана удвоил Карим Бензема.

"Легия" смогла отыграть один мяч в концовке первого тайма усилиями полузащитника Вадиса Оджиджа-Офоэ. На 58-й минуте счет сравнял хавбек Мирослав Радович, на 83-й минуте отличился Тибо Мулен и вывел свою команду вперед – 3:2. "Реал" смог спастись от поражения благодаря голу полузащитника Матео Ковачича.

В другой встрече дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла "Спортинг" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий немецкого клуба Адриан Рамос.

Благодаря победе "Боруссия" набрала 10 очков и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе "Реала" 8 баллов. Команда Зинедина Зидана пока не гарантировала себе участие в весенней части турнира. "Спортинг" с тремя очками занимает третью строчку в группе F, "Легия" смогла набрать первый результативный балл и замыкает четверку.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа F

4-й тур

"Легия" (Польша) – "Реал" (Испания) – 3:3 (1:2)

Голы: Бэйл, 1 (0:1). Бензема, 35 (0:2). Оджиджа-Офоэ, 40 (1:2). Радович, 58 (2:2). Мулен, 83 (3:2). Ковачич, 85 (3:3).

"Легия": Маляж, Берешински, Паздан, Ржезничак, Глоушек, Гильерме, Мулен, Копчиньски, Оджиджа-Офоэ (Йодловец, 87), Николич (Кухарчик, 69), Радович (Прийович, 77).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Фабиу Коэнтрау (Асенсио, 77), Ковачич, Кроос, Бэйл, Бензема (Васкес, 65), Мората (Диас, 85), Криштиану Роналду.

Судья: Краловец (Чехия).

2 ноября. Варшава. Стадион Pepsi Arena (Wojska Polskiego).

"Боруссия" Д (Германия) – "Спортинг" (Португалия) – 1:0 (1:0)

Гол: Рамос, 12.

"Боруссия": Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Рафаэл Геррейру, Пулишич, Вайгль, Гетце (Роде, 69), Кастро (Пищек, 69), Дембеле (Шюррле, 46), Рамос.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Оливейра, Коатес, Семеду, Зегелар, Скелотто, Сезар (Адриэн Силва, 58), Виллиам Карвалью, Руис (Маркович, 78), Мартинш, Кастайньос (Дост, 46).

Предупреждения: Семеду, 11. Кастайньос, 20. Рафаэл Геррейру, 65. Зегелар, 75.

Судья: Маккели (Голландия).

2 ноября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.