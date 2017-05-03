"Реал": Роналду забил 400-й гол за клуб

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0) сделал хет-трик. Тем самым португалец достиг отметки в 400 голов за мадридскую команду, сообщает клубная пресс-служба.

За "Реал" Роналду выступает с 2009 года. 280 голов он забил в чемпионате Испании, 22 - в Кубке Испании, 89 - в Лиге чемпионов, 9 - в остальных турнирах.

Добавим: в "Реале" считают, что именно Криштиану Роналду, а не Пепе, стал автором одного из голов в матче 3-го тура чемпионата Испании-2010/11 против "Реал Сосьедад" (2:1).

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"