"Реал" – "Рома": трансляция – в 22.00

В среду, 19 сентября, мадридский "Реал" начинает свой путь в групповом турнире Лиге чемпионов-2018/19. В этом турнире столичная команда является действующим победителем последних трех розыгрышей. И сегодня команда Хулена Лопетеги сыграет с итальянской "Ромой". Встреча на "Сантьяго Бернабеу" стартует в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Рома".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Рома": прямая трансляция