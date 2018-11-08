"Реал" разгромил "Викторию", Бензема оформил дубль

"Реал" с разгромным счетом победил "Викторию" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Дублем отметился нападающий Карим Бензема, по голу забили форвард Гарет Бэйл, а также полузащитники Каземиру и Тони Кроос.

"Реал" набрал 9 очков и поднялся на первое место в группе G. "Виктория" с 1 баллом располагается на последней строчке.

Лига чемпионов

Группа G

"Виктория Пл" (Чехия) - "Реал" (Испания) - 0:5 (0:4)

Голы: Бензема, 21 (0:1). Каземиру, 23 (0:2). Бензема, 37 (0:3). Бэйл, 40 (0:4). Кроос, 67 (0:5).

"Виктория Пл" (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Гавел (Петржела, 38), Прохазка, Копиц, Хрошовски, Чермак (Хоржава, 61), Хоры (Ржезничек, 80).

"Реал" (Испания): Куртуа, Серхио Рамос (Санчес, 59), Начо, Одриосола, Регилон, Кроос (Иско, 73), Каземиру, Себальос, Бензема (Винисиус Жуниор, 62), Бэйл, Васкес.

Предупреждение: Начо, 53.

Судья: Айтекин (Германия).

07 ноября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена".

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