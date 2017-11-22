"Реал" разгромил АПОЭЛ, "Боруссия" проиграла "Тоттенхэму"

"Реал" в гостях разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0 в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Мадридцы идут на втором месте в таблице, отставая от "Тоттенхэма" на три очка. В этой встрече по дублю сделали Криштиану Роналду и Карим Бензема, по мячу забили Лука Модрич и Начо.

В другом матче "Тоттенхэм" обыграл "Боруссию" – 2:1. Дортмундский клуб идет на третьей строчке в группе, проиграв три игры и дважды сыграв вничью. В составе хозяев мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, у гостей отличились Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Лига чемпионов

5-й тур

Группа Н

АПОЭЛ (Кипр) – "Реал" (Испания) – 0:6 (0:4)

Голы: Модрич, 23 (0:1). Бензема, 39 (0:2). Начо, 41 (0:3). Бензема, 45 (0:4). Криштиану Роналду, 49 (0:5). Криштиану Роналду, 54 (0:6).

АПОЭЛ: Наусет Перес, Карлау, Роберто Лаго, Хесус Руэда, Вурос, Мораиш (Эбесилио, 66), Алонефтис, Винисиус (Фариас, 59), Захид, Шоллои (Эфрем, 60), Поте.

"Реал": Касилья, Марселу (Эрнандез, 58), Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос (Себальос, 59), Асенсио, Криштиану Роналду, Бензема (Майораль, 64), Васкес.

Предупреждение: Карвахаль, 90.

Судья: Диаш (Португалия).

21 ноября. Никосия. Стадион GSP.

"Боруссия" (Германия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 31 (1:0). Кейн, 49 (1:1). Сон Хын Мин, 76 (1:2).

"Боруссия": Бюрки (Вайденфеллер, 90+2), Толян, Бартра, Загаду (Емер Топрак, 78), Шмельцер, Вайгль, Гетце, Кагава (Кастро, 66), Ярмоленко, Рафаэл Геррейру, Обамеянг.

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Фертонген, Дайер, Санчес, Роуз, Эриксен (Сиссоко, 85), Алли (Дембеле, 81), Уинкс, Кейн (Льоренте, 86), Сон Хын Мин.

Предупреждения: Шмельцер, 52. Толян, 90+6.

Судья: Тюрпен (Франция).

21 ноября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.