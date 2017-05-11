"Реал" - пятый победитель Лиги чемпионов, доходивший до финала турнира на следующий год

"Реал" стал финалистом Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале "Атлетико" (3:0, 1:2). Команда Зинедина Зидана во второй раз подряд вышла в решающий матч турнира. В прошлом году "Реал" по пенальти обыграл "Атлетико" в финале.

Ранее ни одному победителю Лиги чемпионов не удавалось выиграть трофей на следующий сезон. В решающий матч турнира после победы в предыдущем сезоне выходили четыре команды - "Милан" (в 1995 году), "Аякс" (1996), "Ювентус" (1997) и "Манчестер Юнайтед" (2009).

Напомним, финал этого сезона состоится 3 июня в Кардиффе. Соперником "Реала" станет "Ювентус".

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"