"Реал" прилетел в Кардифф

Самолет, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб "Реала", приземлился в Кардиффе. Завтра в столице Уэльса состоится финал Лиги чемпионов. В заявку на матч мадридцы включили 25 футболистов.

Напомним, что соперником "Королевского клуба" будет "Ювентус", игра начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Зидан включил сына в заявку "Реала" на матч с "Ювентусом"