"Реал" прилетел в Кардифф

Самолет, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб "Реала", приземлился в Кардиффе. Завтра в столице Уэльса состоится финал Лиги чемпионов. В заявку на матч мадридцы включили 25 футболистов.
Напомним, что соперником "Королевского клуба" будет "Ювентус", игра начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Зидан включил сына в заявку "Реала" на матч с "Ювентусом"
Welcome to Cardiff, Real Madrid! #UCLfinal pic.twitter.com/JbqrdQzR0Q– Champions League (@ChampionsLeague) 2 июня 2017 г.