"Реал" показал, как команда поздравляла Криштиану Роналду с хет-триком в ворота "Баварии"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д. в.) получил поздравления от всех сотрудников клуба. Португальский футболист стал автором хет-трика в игре в Мадриде, а в первом матче в Мюнхене отметился дублем.

Благодаря этому 32-летний игрок добился уникального достижения – он стал первым, кто покорил отметку в 100 голов в главном клубном турнире Европы.