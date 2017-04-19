"Реал" показал, как команда поздравляла Криштиану Роналду с хет-триком в ворота "Баварии"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д. в.) получил поздравления от всех сотрудников клуба. Португальский футболист стал автором хет-трика в игре в Мадриде, а в первом матче в Мюнхене отметился дублем.
Благодаря этому 32-летний игрок добился уникального достижения – он стал первым, кто покорил отметку в 100 голов в главном клубном турнире Европы.
🙌⚽👊 #RMUCL– Real Madrid C. F. (@realmadrid) 19 апреля 2017 г.
¡Así celebró el vestuario el hat-trick de @Cristiano 🆚 @FCBayernES! #HalaMadrid pic.twitter.com/QbL7cLbOOA
Lexx Luger
красаучег
20:20