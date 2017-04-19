19:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" показал, как команда поздравляла Криштиану Роналду с хет-триком в ворота "Баварии"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д. в.) получил поздравления от всех сотрудников клуба. Португальский футболист стал автором хет-трика в игре в Мадриде, а в первом матче в Мюнхене отметился дублем.

Благодаря этому 32-летний игрок добился уникального достижения – он стал первым, кто покорил отметку в 100 голов в главном клубном турнире Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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Lexx Luger

красаучег

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