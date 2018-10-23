"Реал" победил "Викторию" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Голами в составе мадридского клуба отметились нападающий Карим Бензема и защитник Марселу, у чешской команды отличился хавбек Патрик Хрошовски.

"Реал" набрал 6 очков и вышел на первое место в группе G, "Виктория" с 1 баллом осталась на четвертой строчке.

Лига чемпионов

Группа G

"Реал" (Испания) - "Виктория Пл" (Чехия) - 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 11 (1:0). Марселу, 55 (2:0). Хрошовски, 79 (2:1).

"Реал" (Испания): Навас, Васкес, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Асенсио, 75), Бензема (Диас, 88), Иско (Вальверде, 54).

"Виктория Пл" (Чехия): Грушка, Ржезник, Хейда, Хубник, Лимберски, Гавел (Экпай, 76), Прохазка (Хоржава, 65), Хрошовски, Чермак, Петржела (Ржезничек, 86), Крменчик.

Предупреждения: Лимберски, 27. Иско, 32. Кроос, 59. Серхио Рамос, 90+4.

Судья: Гринфельд (Израиль).

23 октября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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