"Реал" победил "Рому" в Риме

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал" добился гостевой победы над "Ромой" – 2:0. Во втором тайме отличились Гарет Бэйл и Лукас Васкес.

"Реал" набрал 12 очков и занимает первое место. У "Ромы" осталось 9 очков. Оба клуба до своей игры обеспечили себе место в плей-офф – после того, как ЦСКА на своем поле уступил "Виктории" (у этих клубов по 4 очка).

"Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) – 0:2 (0:0)

Голы: Бэйл, 47 (0:1). Васкес, 59 (0:2).

"Рома": Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дженгиз Юндер, Кристанте, Н`Зонзи (Чорич, 64), Эль-Шаарави (Клайверт, 22), Шик, Дзаньоло (Карсдорп, 69).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Льоренте, Кроос, Модрич (Вальверде, 80), Васкес, Бэйл (Асенсио, 84), Бензема (Диас, 77).

Предупреждения: Модрич, 21. Дзаньоло, 42. Варан, 90+4.

Судья: Тюрпен (Франция).

27 ноября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы

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