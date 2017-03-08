"Реал" победил "Аякс" и стал последним полуфиналистом Юношеской лиги УЕФА

"Реал" на своем поле одолел "Аякс" (2:1) в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Результативной передачей у голландцев отметился Джастин Клюйверт, сын экс-нападающего "Барселоны" и сборной Голландии Патрика Клюйверта.

Мадридцы стали последним полуфиналистом турнира. Ранее до этой стадии добрались молодежные команды "Барселоны", "Зальцбурга" и "Бенфики", победившей на выезде ЦСКА (2:0).

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала

"Реал" (Испания) – "Аякс" (Голландия) – 2:1 (1:0)

Голы: Гомес, 5 (1:0). Ланг, 66 (1:1). Мартин, 78 – с пенальти (2:1).