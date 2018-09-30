"Реал" по-русски "поздоровался" с Москвой

"Реал" отметил прибытие в Москву твитом на русском языке. "Привет, Москва!" - говорится в сообщении мадридцев. 20 игроков "Реала" прибыли в Россию на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Реал" пройдет в Лужниках 2 октября, начало - 22.00 по московскому времени. "Королевскому клубу" в этой встрече не помогут Серхио Рамос, Марселу, Иско и Гарет Бэйл.