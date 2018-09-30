22:49 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" по-русски "поздоровался" с Москвой

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"Реал" отметил прибытие в Москву твитом на русском языке. "Привет, Москва!" - говорится в сообщении мадридцев. 20 игроков "Реала" прибыли в Россию на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА.

 

Матч ЦСКА - "Реал" пройдет в Лужниках 2 октября, начало - 22.00 по московскому времени. "Королевскому клубу" в этой встрече не помогут Серхио РамосМарселуИско и Гарет Бэйл.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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