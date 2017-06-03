"Реал" - первый клуб, выигравший Лигу чемпионов два раза подряд

Обыграв "Ювентус" в финале Лиги чемпионов-2016/17 (4:1), "Реал" стал первым клубом, выигравшим турнир два года подряд. Год назад подопечные Зинедина Зидана в решающем матче обыграли "Атлетико" (1:1, пенальти - 5:3).

Таким образом, Зинедин Зидан стал первым тренером, дважды подряд выигрывавшим этот трофей, а Серхио Рамос - первым капитаном, дважды подряд поднимавшим над головой Кубок Лиги чемпионов.

Для "Реала" это 12-я победа в главном еврокубковом турнире (6 - в Кубке чемпионов, 6 - в Лиге чемпионов).

Лига чемпионов разыгрывается с сезона-1992/93. В Кубке чемпионов клубы побеждали два и более раз подряд в восьми случаях. Последним стал "Милан", выигравший трофей в 1989 и 1990 году (4:0 со "Стяуа" и 1:0 с "Бенфикой" соответственно).

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"