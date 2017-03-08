00:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" переиграл "Наполи" в Италии и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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"Реал" переиграл "Наполи" в ответном выездном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. В первом тайме счет открыл полузащитник хозяев Дрис Мертенса, во втором тайме  Серхио Рамос сначала восстановил равновесие, а потом вывел испанцев вперед - гол записали на того же Мертенса. На последних секундах Альваро Мората установил окончательный счет на табло.

Первая встреча, напомним, завершилась с таким же счетом в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/8 финала 

Ответный матч

"Наполи" (Италия) - "Реал" (Испания) - 1:3 (1:0)

Голы: Мертенс, 24 (1:0). Серхио Рамос, 51 (1:1). Мертенс, 57 - в свои ворота (1:2). Мората, 90+1 (1:3). 

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Аллан (Рог, 56), Хамшик (Зелиньски, 75), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 70).

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Иско, 80), Бэйл (Васкес, 68), Бензема (Мората, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Аллан, 55. Диавара, 89. 

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 марта. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Первый матч - 1:3

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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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serzhfedorov94

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

01:42

oleg.bob

Рамос- невидимый герой! У такого гения нет ни одного ЗМ! Зато манерные кривляки Месси и Роналду имеют их аж 9 на двоих!

01:23

Slim Taller

Равных Рамосу среди защитников нет.Заслужил.

01:11

Костариканец

Что же будет, если Реал не выиграет Лигу Чемпионов? Золотой мяч дадут Слим Талеру?

01:09

zoostation

Рамос своим трудом заслужил ЗОЛОТОЙ МЯЧ.

01:09

shpasic

sergey.v1968 Slim Taller Если Реал выиграет Лигу Чемпионов,то Рамосу дадут Золотой мяч.

01:02

sergey.v1968

Slim Taller Если Реал выиграет Лигу Чемпионов,то Рамосу дадут Золотой мяч.

00:57

СереХа

На изи. Как детей.

00:51

Slim Taller

Если Реал выиграет Лигу Чемпионов,то Рамосу дадут Золотой мяч.

00:43

Slim Taller

Если Реал выиграет Лигу Чемпионов.то Рамосу дадут Золотой мяч.

00:40

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