"Реал" переиграл "Наполи" в Италии и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Реал" переиграл "Наполи" в ответном выездном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. В первом тайме счет открыл полузащитник хозяев Дрис Мертенса, во втором тайме Серхио Рамос сначала восстановил равновесие, а потом вывел испанцев вперед - гол записали на того же Мертенса. На последних секундах Альваро Мората установил окончательный счет на табло.
Первая встреча, напомним, завершилась с таким же счетом в пользу подопечных Зинедина Зидана.
Лига чемпионов
Плей-офф
1/8 финала
Ответный матч
"Наполи" (Италия) - "Реал" (Испания) - 1:3 (1:0)
Голы: Мертенс, 24 (1:0). Серхио Рамос, 51 (1:1). Мертенс, 57 - в свои ворота (1:2). Мората, 90+1 (1:3).
"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Аллан (Рог, 56), Хамшик (Зелиньски, 75), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 70).
"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Иско, 80), Бэйл (Васкес, 68), Бензема (Мората, 77), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Аллан, 55. Диавара, 89.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
7 марта. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
Первый матч - 1:3
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
serzhfedorov94
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01:42
oleg.bob
Рамос- невидимый герой! У такого гения нет ни одного ЗМ! Зато манерные кривляки Месси и Роналду имеют их аж 9 на двоих!
01:23
Slim Taller
Равных Рамосу среди защитников нет.Заслужил.
01:11
Костариканец
Что же будет, если Реал не выиграет Лигу Чемпионов? Золотой мяч дадут Слим Талеру?
01:09
zoostation
Рамос своим трудом заслужил ЗОЛОТОЙ МЯЧ.
01:09
shpasic
sergey.v1968 Slim Taller Если Реал выиграет Лигу Чемпионов,то Рамосу дадут Золотой мяч.
01:02
sergey.v1968
Slim Taller Если Реал выиграет Лигу Чемпионов,то Рамосу дадут Золотой мяч.
00:57
СереХа
На изи. Как детей.
00:51
Slim Taller
Если Реал выиграет Лигу Чемпионов,то Рамосу дадут Золотой мяч.
00:43
Slim Taller
Если Реал выиграет Лигу Чемпионов.то Рамосу дадут Золотой мяч.
00:40