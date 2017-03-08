"Реал" переиграл "Наполи" в Италии и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Реал" переиграл "Наполи" в ответном выездном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал. В первом тайме счет открыл полузащитник хозяев Дрис Мертенса, во втором тайме Серхио Рамос сначала восстановил равновесие, а потом вывел испанцев вперед - гол записали на того же Мертенса. На последних секундах Альваро Мората установил окончательный счет на табло.

Первая встреча, напомним, завершилась с таким же счетом в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Лига чемпионов

Плей-офф

1/8 финала

Ответный матч

"Наполи" (Италия) - "Реал" (Испания) - 1:3 (1:0)

Голы: Мертенс, 24 (1:0). Серхио Рамос, 51 (1:1). Мертенс, 57 - в свои ворота (1:2). Мората, 90+1 (1:3).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Аллан (Рог, 56), Хамшик (Зелиньски, 75), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 70).

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Иско, 80), Бэйл (Васкес, 68), Бензема (Мората, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Аллан, 55. Диавара, 89.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 марта. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Первый матч - 1:3