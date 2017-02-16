"Реал" одержал волевую победу над "Наполи"

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Наполи" завершилась победой испанцев – 3:1. Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий гостей Лоренцо Инсинье, но спустя 10 минут Карим Бензема отквитал пропущенный мяч. На 49-й минуте хавбек Тони Кроос вывел хозяев поля вперед, а спустя еще 6 минут полузащитник Каземиру дальним ударом в третий раз отправил мяч в ворота Пепе Рейны.

Ответная игра в Италии состоится 7 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Реал" (Испания) – "Наполи" (Италия) – 3:1 (1:1)

Голы: Инсинье, 8 (0:1). Бензема, 18 (1:1). Кроос, 49 (2:1). Каземиру, 54 (3:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос (Пепе, 71), Варан, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос, Родригес (Васкес, 76), Бензема (Мората, 81), Криштиану Роналду.

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Зелиньски (Аллан, 75), Хамшик (Милик, 83), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Серхио Рамос, 17. Зелиньски, 38. Модрич, 52. Мертенс, 76.

Судья: Скомина (Словения).

15 февраля. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

Трансляция матча "Реал" – "Наполи" //

Инсинье забил "Реалу" с 35 метров