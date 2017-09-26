"Реал" обыграл "Боруссию", хет-трик Кейна принес "Тоттенхэму" победу над АПОЭЛ

"Реал" уверенно обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, один мяч забил Гарет Бэйл. У хозяев поля отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Отметим, что немецкий клуб потерпел второе поражение в группе с разницей 2:6.

В другой встрече "Тоттенхэм" разгромил АПОЭЛ со счетом 3:0. Все три мяча лондонский команды забил форвард гостей Харри Кейн.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа Н

АПОЭЛ (Кипр) – "Тоттенхэм" (Англия) – 0:3 (0:1)

Голы: Кейн, 39 (0:1). Кейн, 62 (0:2). Кейн, 67 (0:3).

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Карлау, Хесус Руэда, Роберто Лаго, Захид, Винисиус, Мораиш (Александру, 84), Шоллои (Макрис, 62), Алонефтис (Фариас, 75), Де Камаргу.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд, Дэйвис, Орье (Льоренте, 57), Дайер, Уинкс, Сиссоко (Джорджиу, 84), Сон Хын Мин, Кейн (Нкуду, 75).

Предупреждения: Ватерман, 39. Винисиус, 51. Уинкс, 85.

Судья: Краловец (Чехия).

26 сентября. Никосия. Стадион GSP.

Боруссия" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 18 (0:1). Криштиану Роналду, 50 (0:2). Обамеянг, 54 (1:2). Криштиану Роналду, 79 (1:3).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Емер Топрак, Толян (Дахуд, 60), Нури Шахин (Вайгль, 60), Кастро, Гетце (Пулишич, 76), Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо, Каземиру, Модрич (Себальос, 90+1), Кроос, Бэйл (Васкес, 86), Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 76).

Предупреждения: Бэйл, 29. Карвахаль, 39. Модрич, 40. Емер Топрак, 53. Вайгль, 63.

Судья: Кайперс (Голландия).

26 сентября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.