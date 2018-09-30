"Реал" объявил, что Рамос, Марселу и Бэйл не сыграют с ЦСКА

"Реал" назвал состав из 20 игроков, которые полетят в Москву на игру группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. В списке отсутствуют Серхио Рамос, Марселу, Иско и Гарет Бэйл. Рамос, вероятно, получил отдых. Марселу, Иско и Бэйл пропустят встречу из-за проблем со здоровьем.

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон;

Полузащитинки: Кроос, Модрич, Каземиру, Вальверде, М. Льоренте, Асенсио, Себальос.

Нападающие: Мариано, Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Матч ЦСКА - "Реал" пройдет в Лужниках 2 октября, начало - 22.00 по московскому времени.