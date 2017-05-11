"Реал" обошел "Барселону" по числу еврокубковых финалов

"Реал" обыграл "Атлетико" в 1/2 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 1:2) и примет участие в решающем матче турнира. Для мадридского клуба этот финал станет 19-м в ервокубках. Команда из столицы Испании обошла по этому показателю "Барселону".

Ранее "Реал" 14 раз играли в решающем матче Кубка/Лиги чемпионов, дважды – Кубка УЕФА, дважды – Кубка кубков. Главный преследователь "Королевского клуба" – "Барса" – выходила в финалы 18 раз (Кубок/Лига чемпионов – 8, Кубок кубков – 6, Кубок ярмарок – 4).

Финал Лиги чемпионов-2016/17 "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.