"Реал", несмотря на победу в Лиге чемпионов, занял второе место в рейтинге европейских клубов

Компания Gracenote, которая занимается исследованием спортивных данных, представила рейтинг лучших европейских футбольных клубов в сезоне-2017/18.
"Реал", который 26 мая в 13-й раз в истории и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, занял второе место. Его результат – 4190 очков. "Королевский клуб" в этом списке обошла "Барселона" (4333 очка), в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат и Кубок Испании.
В топ-10 команд также вошли "Бавария" (4052), "Ювентус" (4036), "Манчестер Сити" (3852), "ПСЖ" (3849), "Атлетико" (3798), "Наполи" (3542), "Тоттенхэм" (3540) и "Манчестер Юнайтед" (3528).
Лучшим российским клубом в этом рейтинге является ЦСКА (26 место, 2995 очков). В сотню лучших также входят "Зенит" (33, 2891), "Спартак" (38, 2832), "Локомотив" (47, 2745), "Краснодар" (51, 2720), "Ростов" (75, 2489) и "Ахмат" (97, 2376).
Рейтинг компании Gracenote формируется следующим образом: команды набирают и теряют очки в зависимости от результатов матчей (как на внутренней, так и на международной арене). Количество зачисляемых очков зависит от разрыва между клубами.
Также есть бонус для лиг – он начисляется, если представляющие ее клубы хорошо выступают в еврокубках.
- Ахмат (футбол)
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ростов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Атлетико
- Бавария
- Наполи
- Краснодар
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лига чемпионов
баламошка
На первом Спартак.
14:40
ЗЗ+
Смешно :) Реал 3 года подряд выигрывает ЛЧ, Барса 2 года подряд вылетает в 1/4 - но Барса выше. ПСЖ дальше 1/4 ЛЧ вообще никогда не проходил, но он 6-й. Зато Атлетико, к-й и в финале ЛЧ играл, и ЛЕ вон только что выиграл - ниже. Еще очень интересно, как в рейтинг Ахмат попал? За что? :))) Он даже в ЕК никогда не играл.
14:39
За Арсеналий с децтва!))
Бредовый какой-то рейтинг.)) У Реала 4 титула в сезоне! 2 европейского уровня, 1 - мирового, и 1 местечковый... у Барсы - 2 местечковых.)
14:06