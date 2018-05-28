"Реал", несмотря на победу в Лиге чемпионов, занял второе место в рейтинге европейских клубов

Компания Gracenote, которая занимается исследованием спортивных данных, представила рейтинг лучших европейских футбольных клубов в сезоне-2017/18.

"Реал", который 26 мая в 13-й раз в истории и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, занял второе место. Его результат – 4190 очков. "Королевский клуб" в этом списке обошла "Барселона" (4333 очка), в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат и Кубок Испании.

В топ-10 команд также вошли "Бавария" (4052), "Ювентус" (4036), "Манчестер Сити" (3852), "ПСЖ" (3849), "Атлетико" (3798), "Наполи" (3542), "Тоттенхэм" (3540) и "Манчестер Юнайтед" (3528).

Лучшим российским клубом в этом рейтинге является ЦСКА (26 место, 2995 очков). В сотню лучших также входят "Зенит" (33, 2891), "Спартак" (38, 2832), "Локомотив" (47, 2745), "Краснодар" (51, 2720), "Ростов" (75, 2489) и "Ахмат" (97, 2376).

Рейтинг компании Gracenote формируется следующим образом: команды набирают и теряют очки в зависимости от результатов матчей (как на внутренней, так и на международной арене). Количество зачисляемых очков зависит от разрыва между клубами.

Также есть бонус для лиг – он начисляется, если представляющие ее клубы хорошо выступают в еврокубках.