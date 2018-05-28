13:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал", несмотря на победу в Лиге чемпионов, занял второе место в рейтинге европейских клубов

"Реал" - 13-кратный обладатель кубка Лиги чемпионов. Фото REUTERS
"Реал" - 13-кратный обладатель кубка Лиги чемпионов. Фото REUTERS
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Компания Gracenote, которая занимается исследованием спортивных данных, представила рейтинг лучших европейских футбольных клубов в сезоне-2017/18.

 
Суббота. Киев. &quot;Реал&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 3:1. 83-я минута. Гарет БЭЙЛ оформил дубль после второй ошибки вратаря &quot;красных&quot; Лориса КАРИУСА."Реал" – "Ливерпуль". Финал Лиги чемпионов 26 мая 2018 года. Обзор матча

"Реал", который 26 мая в 13-й раз в истории и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, занял второе место. Его результат – 4190 очков. "Королевский клуб" в этом списке обошла "Барселона" (4333 очка), в сезоне-2017/18 выиграла чемпионат и Кубок Испании.

В топ-10 команд также вошли "Бавария" (4052), "Ювентус" (4036), "Манчестер Сити" (3852), "ПСЖ" (3849), "Атлетико" (3798), "Наполи" (3542), "Тоттенхэм" (3540) и "Манчестер Юнайтед" (3528).

Лучшим российским клубом в этом рейтинге является ЦСКА (26 место, 2995 очков). В сотню лучших также входят "Зенит" (33, 2891), "Спартак" (38, 2832), "Локомотив" (47, 2745), "Краснодар" (51, 2720), "Ростов" (75, 2489) и "Ахмат" (97, 2376).

Рейтинг компании Gracenote формируется следующим образом: команды набирают и теряют очки в зависимости от результатов матчей (как на внутренней, так и на международной арене). Количество зачисляемых очков зависит от разрыва между клубами.

Также есть бонус для лиг – он начисляется, если представляющие ее клубы хорошо выступают в еврокубках.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

На первом Спартак.

14:40

ЗЗ+

Смешно :) Реал 3 года подряд выигрывает ЛЧ, Барса 2 года подряд вылетает в 1/4 - но Барса выше. ПСЖ дальше 1/4 ЛЧ вообще никогда не проходил, но он 6-й. Зато Атлетико, к-й и в финале ЛЧ играл, и ЛЕ вон только что выиграл - ниже. Еще очень интересно, как в рейтинг Ахмат попал? За что? :))) Он даже в ЕК никогда не играл.

14:39

За Арсеналий с децтва!))

Бредовый какой-то рейтинг.)) У Реала 4 титула в сезоне! 2 европейского уровня, 1 - мирового, и 1 местечковый... у Барсы - 2 местечковых.)

14:06

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