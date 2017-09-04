"Реал" назван лучшим клубом года по версии ECA

"Реал" в своем Твиттере сообщил о получинии приза лучшему клубу Европы 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов (ECA). Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи организации.

Приз от ECA получил вице-президент "королевского клуба" Педро Лопес Хименес.

Отметим, что "Реал" был награжден за достижения в сезоне-2016/17, среди которых титул чемпиона Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Основным же критерием для вручения приза мадридцам стал завоеванный во второй раз подряд кубок победителей Лиги чемпионов.