"Реал" – "Ливерпуль": трансляция матча – в 21.45

Сегодня, 26 мая, "Реал" и "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов разыграют последний трофей европейского сезона. На стадионе "Олимпийский" в Киеве они разыграют кубок Лиги чемпионов. "Королевский клуб" может одержать третью подряд победу в главном клубном турнире Европы, такого еще не добивался никто. В свою очередь "Ливерпуль" же более 10 лет не играл в финале Лиги чемпионов, но в этом сезоне у команды сумасшедшая атака во главе с египтянином Мохамедом Салахом. Однако букмекеры отдают предпочтение мадридскому гранду. Начало игры – в 21.45 по московскому времени.

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Прямая трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль"