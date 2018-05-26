22:46 | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" – "Ливерпуль": судьи правильно отменили гол Бензема

Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль". Карим БЕНЗЕМА. Фото REUTERS
Суббота. Киев. "Реал" - "Ливерпуль". Карим БЕНЗЕМА. Фото REUTERS

В конце первого тайма финального матча Лиги чемпионов "Реал""Ливерпуль" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем, не засчитав взятие ворот английской команды.

Второй ассистент Далибор Джурджевич правильно разобрался в происходившем в штрафной площади "Ливерпуля", заметив, что в момент удара по воротам Криштиану Роналду его партнер по "Реалу" Карим Бензема немного забежал за линию офсайда.

В итоге Джурджевич просигнализировал Мажичу, что автор гола Бензема оказался в положении "вне игры". (Александр БОБРОВ)​

Реал - Ливерпуль

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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