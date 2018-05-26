Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов против "Реала". Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.



Салах повредил плечо в столкновении с защитником "Реала" Серхио Рамосом на 25-й минуте. Ему оказали помощь медики, и сначала он сумел продолжить игру. Спустя пару минут Салах все-таки попросил замену.