Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов против "Реала". Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.
Салах повредил плечо в столкновении с защитником "Реала" Серхио Рамосом на 25-й минуте. Ему оказали помощь медики, и сначала он сумел продолжить игру. Спустя пару минут Салах все-таки попросил замену.
RAMOS KNOCKS OUT SALAH WITH DIRTY FOUL!!!!! R. Madrid 0-0 Liverpool#UCLfinal #Salah #Liverpool pic.twitter.com/ARpE3Mpco5– QUALITY (@Quality_HReel) 26 мая 2018 г.
andy333
Ливерпуль Вперед!!!
22:39
Gonzo_7
Ну теперь Рамоса в депутаты госдумы надо, заслужил.
22:37
Нефилим
Рамос пидрила. Надеюсь у него кто - то умрет. Не он, а у него, чтобы прочувствовал, гнида.
22:37
timchuk
Рамос фашист. Но нам полегче будет, Египет (в теории) наш главный соперник в группе.
22:37
maksTOMSK
Модераторы за рамоса. Повторяю ещё раз Рамос - скотина
22:36
Dexty_07
Рамос мразота конечно, но там была несчастная случайность по большому счету
22:34
Kasymus
Рамос, конечно, гнида по жизни, но тут рабочий момент был. Салах сам шмякнулся неудачно. Здоровья ему, жду на ЧМ. А Ливер поплыл... Реал их уничтожит во втором тайме... п.с. Болею за Ливер
22:34
HAZELSAMARA
Вспомнилась похожая травма у Михайличенко, из-за которой он не попал на Мундиаль-1990.
22:29
ladafan
тут рамос виноват также, как например Деннис Родман......
22:29
Русский Я
А Рамосу дадут гос награду? Я думаю этот человек как не кто достоин звания Герой России. Серхио сегодня вывел сборную России в 1/8 Чемпионата Мира.
22:29
Eggorr
1/8 финала ЧМ Россия - Португалия (0:6) блзка как никогда.
22:28
СВЕфименко
Тонко сработано. Прихватил руку, завернул и упал на нее. На тренировках отрабатывали, так на всякий случай?
22:25
maksTOMSK
Акромиальный конец ключицы походу у салаха. На ЧМ его заявят играть толком не будет. Там две недели с повязкой только будет ходить. По себе знаю
22:24
Andyk1
Выздоравливай, Мохамед. Ждём тебя на ЧМ.
22:21
ladafan
вот так бывает.....а то все салах салах......это жизнь......это футбол
22:18