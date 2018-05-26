22:15 | Футбол — Лига чемпионов

Салах получил травму и покинул поле в слезах. Сыграет ли он на чемпионате мира?

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед САЛАХ покидает поле из-за травмы. Фото AFP
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед САЛАХ покидает поле из-за травмы. Фото AFP
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Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов против "Реала". Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.

Салах повредил плечо в столкновении с защитником "Реала" Серхио Рамосом на 25-й минуте. Ему оказали помощь медики, и сначала он сумел продолжить игру. Спустя пару минут Салах все-таки попросил замену. 

Реал - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (15)
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andy333

Ливерпуль Вперед!!!

22:39

Gonzo_7

Ну теперь Рамоса в депутаты госдумы надо, заслужил.

22:37

Нефилим

Рамос пидрила. Надеюсь у него кто - то умрет. Не он, а у него, чтобы прочувствовал, гнида.

22:37

timchuk

Рамос фашист. Но нам полегче будет, Египет (в теории) наш главный соперник в группе.

22:37

maksTOMSK

Модераторы за рамоса. Повторяю ещё раз Рамос - скотина

22:36

Dexty_07

Рамос мразота конечно, но там была несчастная случайность по большому счету

22:34

Kasymus

Рамос, конечно, гнида по жизни, но тут рабочий момент был. Салах сам шмякнулся неудачно. Здоровья ему, жду на ЧМ. А Ливер поплыл... Реал их уничтожит во втором тайме... п.с. Болею за Ливер

22:34

HAZELSAMARA

Вспомнилась похожая травма у Михайличенко, из-за которой он не попал на Мундиаль-1990.

22:29

ladafan

тут рамос виноват также, как например Деннис Родман......

22:29

Русский Я

А Рамосу дадут гос награду? Я думаю этот человек как не кто достоин звания Герой России. Серхио сегодня вывел сборную России в 1/8 Чемпионата Мира.

22:29

Eggorr

1/8 финала ЧМ Россия - Португалия (0:6) блзка как никогда.

22:28

СВЕфименко

Тонко сработано. Прихватил руку, завернул и упал на нее. На тренировках отрабатывали, так на всякий случай?

22:25

maksTOMSK

Акромиальный конец ключицы походу у салаха. На ЧМ его заявят играть толком не будет. Там две недели с повязкой только будет ходить. По себе знаю

22:24

Andyk1

Выздоравливай, Мохамед. Ждём тебя на ЧМ.

22:21

ladafan

вот так бывает.....а то все салах салах......это жизнь......это футбол

22:18

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