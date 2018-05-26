"Реал" - "Ливерпуль": Салах, Мане и Фирмину - в старте у мерсисайдцев

"Ливерпуль" объявил стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов против "Реала". Игра пройдет сегодня, 26 мая. начало - 21.45 по московскому времени.



"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмину.



Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль"