"Реал" – "Ливерпуль": прямая трансляция матча – в 21.45

26 мая, в субботу, на Украине пройдет самый долгожданный матч весны – финал Лиги чемпионов. В нем сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Обе команды приехали в Киев в оптимальных составах. В то же время букмекеры отдают предпочтение мадридскому гранду. Начало испанско-английской битвы на стадионе "Олимпийский" – в 21.45 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

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Прямая трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль"