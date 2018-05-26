"Реал" – "Ливерпуль": онлайн трансляция – в 21.45

26 мая, в субботу, в Киеве состоится последний матчи евросезона-2017/18. "Реал" в рамках финала Лиги чемпионов сыграет с "Ливерпулем". Испанский гранд, если выиграет, установит рекорд на десятилетия вперед – он третий раз подряд (!!!) поднимет над головой главный клубный трофей Европы. Болельщиков радует, что команды приехали в оптимальных составах, и они увидят всех звезд на поле. В то же время букмекеры отдают предпочтение мадридскому гранду. Стартовый свисток испанско-английской битвы прозвучит в 21.45 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

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Прямая трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль"