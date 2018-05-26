23:39 26 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" - "Ливерпуль": Болельщик выбежал на поле в Киеве

3

"Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 и третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

За несколько секунд до финального свистка на поле выбежал болельщик. Он попытался вступить в контакт с Криштиану Роналду, но его быстро скрутила служба безопасности стадиона "Олимпийский". 

 

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

sars882

Кличко. инфа сотка

00:09

206

В контакт? Неужто в половой?

00:07

Бивень

Такое толко на Украине могло быть.

23:58 26 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!