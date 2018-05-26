"Реал" - "Ливерпуль": Болельщик выбежал на поле в Киеве

"Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 и третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.
За несколько секунд до финального свистка на поле выбежал болельщик. Он попытался вступить в контакт с Криштиану Роналду, но его быстро скрутила служба безопасности стадиона "Олимпийский".
Скрутили бегуна. И через секунду матч закончился. #UCLfinal pic.twitter.com/GzpYzOvsJf– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 26 мая 2018 г.
sars882
Кличко. инфа сотка
00:09
206
В контакт? Неужто в половой?
00:07
Бивень
Такое толко на Украине могло быть.
23:58 26 мая