"Реал" - "Ливерпуль": Болельщик выбежал на поле в Киеве

"Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 и третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.



За несколько секунд до финального свистка на поле выбежал болельщик. Он попытался вступить в контакт с Криштиану Роналду, но его быстро скрутила служба безопасности стадиона "Олимпийский".